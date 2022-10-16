После демобилизации владимирцы смогут вернуться на свои рабочие места.

Мобилизованные жители Владимирской области сохранят за собой рабочие места. Об этом сообщает ресурс «Объясняем.рф».Портал уточняет, что трудовой договор с призванным на службу в армию резервистом приостанавливается без указания срока. Трудовые отношения между работодателем и сотрудником прерываются с даты, указанной в повестке для явки в пункты сбора, военкоматы, и до возвращения на гражданку. После демобилизации владимирцы смогут вернуться на свои рабочие места.Ранее сообщалось, что частичную мобилизацию планируется