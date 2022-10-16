Железная дорога – зона повышенной опасности, несчастные случаи происходят регулярно. Внезапная смерть на рельсах настигает и знаменитостей. Чтобы напомнить о хрупкости человеческой жизни, Дни.ру составили список погибших под колесами поезда.

Железная дорога – зона повышенной опасности, несчастные случаи происходят регулярно. Внезапная смерть на рельсах настигает и знаменитостей. Чтобы напомнить о хрупкости человеческой жизни, "Дни.ру" составили список погибших под колесами поезда.Армандс Нейландс-ЯунземсРоссийский актер театра и кино, родившийся в Риге, успел покорить зрителя за свои недолгие 40 лет жизни. Армандс Нейландс-Яунземс сыграл в сериалах "Знахарь", "Петровка, 38. Команда Семенова", "Обреченная стать звездой" и многих других картинах. Смерть застала его на железной дороге в подмосковном Переделкине осенью 2010 года. Он переходил пути в наушниках, поэтому не заметил поезд.Александр ГорбаньИменитый театральный режиссер, отец актрисы Марии Горбань погиб в 2015 году, не дожив до 55-летия. Причина смерти аналогична. Трагедия произошла возле платформы Перловская в Мытищах. Деятель культуры Александр Горбань попал под поезд в связи с нарушением слуха.Галина ДашевскаяЗаслуженная артистка РФ Галина Дашевская хорошо запомнилась публике по фильму "Белое солнце пустыни", где исполнила роль наложницы. Артистка ушла из жизни в 2020 году из-за несчастного случая на ж/д путях. Неподалеку от остановочного пункта Жаворонки 79-летняя звезда передвигалась с тяжелой сумкой продуктов через рельсы и не уследила за приближением состава.Грег ПлиттАмериканский актер и фитнес-тренер Грег Плитт скончался по банальной неосторожности в 37 лет. Он снимался в рекламе энергетического напитка возле железной дороги, а по сюжету должен был обогнать поезд. Однако все пошло не по плану — пригородная электричка Метролинк сбила его насмерть. Инцидент произошел в 2017 году в калифорнийском городе Бербанке.Юри АармаЭстонский артист и журналист Юри Аарма родился в Кировской области, и в течение жизни был непосредственно связан с Россией. Он сыграл в нескольких кинолентах, включая "Гранитные острова", "Рябиновые ворота", "Зеленые коты". Умер актер в 2019 году, передвигаясь на велосипеде через ж/д переезд Таллинн-Вееренни: задавил поезд. Перед кончиной 71-летний мужчина разговаривал по телефону.Вера ИванкоЗвезда юмористического журнала "Ералаш" Вера Иванко погибла совсем юной, ей было 20. Смерть застала ее ноябрьским утром в 2013 году на железной дорогемежду станцией Кунцево и платформой Рабочий поселок. До конца обстоятельства гибели не выяснили, но по официальной версии девушку сбил поезд.Константин ВасильевСоветский художник Константин Васильев добился всенародной славы, однако лишь после загадочной кончины. Живописцу было всего 34 года, когда локомотив скорого поезда Омск – Москва отшвырнул его на десятки метров. Местом смерти считается участок близ станции Лагерная, что недалеко от Казани. Творец погиб вместе с другом Аркадием Поповым — их тела в 1976 году нашли вместе. Причем близкие не поверили в случайность трагического конца. Существует версия, что товарищей кто-то толкнул под ж/д состав.