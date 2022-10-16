16 октября в Петушинском районе Владимирской области пропала 90-летняя пенсионерка Нина Павловна...

16 октября в Петушинском районе Владимирской области пропала 90-летняя пенсионерка Нина Павловна Кокорева. Женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 156 см., худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. В какой одежде - неизвестно.Если Вы обладаете какой-либо информацией о ее местоположении, просьба сообщить по номеру:HeadHunter (Татьяна) 8-919-005-16-45, Таврида (Яна) 8-969-059-51-95Фото: поисковый отряд ЛизаАлерт