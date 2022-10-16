Во Владимире 15 октября состоялся общегородской субботник, ставший частью осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города. В мэрии рассказали, что генеральная уборка

Во Владимире 15 октября состоялся общегородской субботник, ставший частью осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города. В мэрии рассказали, что генеральная уборка прошла не только в центре города, в парках и скверах, но и в спальных районах, а также выездах из города и возле водоемов. В том числе на Соловьином пруду. Убирались также сотрудники