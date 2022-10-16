Во Владимирской области пропала 73-летняя жительница Вязников Фаина Павлова. Женщина ушла из дома...

Во Владимирской области пропала 73-летняя жительница Вязников Фаина Павлова. Женщина ушла из дома 13 октября, с тех пор ее местонахождение неизвестно.Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза голубые.Была одета: сине-зеленое пальто, резиновые сапоги.Если вы обладаете какой-либо информацией о ее местоположении, просьба сообщить по телефону 8-969-059-51-95 (Яна)Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"