В рамках национального проекта «Демография» во Владимирской области, как и по всей стране,...

В рамках национального проекта «Демография» во Владимирской области, как и по всей стране, реализуется федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - сообщает пресс-служба администрация Владимирской области.В зависимости от очередности рождения малыша родителям предоставляются ежемесячные выплаты в размере 13097 рублей:-на первого ребенка (если среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения - 29434 рублей)-на третьего и (или) последующего ребенка до достижения им 3-х лет (если среднедушевой доход семьи, не превышает среднедушевые денежные доходы населения области - 27141 рублей)За первые 8 месяцев 2022 г. в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» во Владимирской области выплаты получили свыше 19,2 тыс. семей на 1 млрд 573,9 млн рублей.В целом на поддержку семьи и детей из бюджета Владимирской области за 8 месяцев 2022 г. выделено 17,381 млрд рублей.Фото: администрация Владимирской области