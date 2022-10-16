16 октября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на...

16 октября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на пилораме по адресу: Ковровский район, п. Новый, ул. Лесная 15. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения - сообщает пресс-служба МЧС.На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление в складском помещении. Пожарные не дали распространиться огню, и оперативно ликвидировали пожар грузового автомобиля (находящегося внутри склада) на площади 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 16 человек личного состава. В настоящее время причина пожара устанавливается.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области