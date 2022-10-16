Ночью 15 октября 2022 года в деревне Саповские Землянки Киржачского района загорелся частный дом....

Ночью 15 октября 2022 года в деревне Саповские Землянки Киржачского района загорелся частный дом. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательная бригада МЧС. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома и террасы.Пожарные оперативно ликвидировали пожар на общей площади 18 кв. м. Пострадала кровля дома, внутренняя отделка, имущество и терраса - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области