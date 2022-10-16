А теперь перенесемся в Средневековье, на представление площадного театра. Как вы думаете, что...

А теперь перенесемся в Средневековье, на представление площадного театра. Как вы думаете, что объединяет итальянского Пьеро и русских скоморохов, персонажей венецианского карнавала и русского балагана? Спросим у владимирского художника Василия Косаурова. В Доме фольклора на Георгиевской открылась его "Буффонада". Смотрим с Верой Куликовой.Комедия дель-арте или комедия масок - разновидность итальянского уличного театра. Спектакль- импровизация. Сценарий не был известен заранее. Артисты переезжали из города в город и на основе местных событий рассказывали новую историю. Комические сюжеты для своих картин Василий Косауров тоже берет, что называется из жизни.Василий Косауров, художник:- Ликующий, когда Арлекин совершил свое злодейство, прыгает радостный над рассорившимися Пьеро и Коломбиной. Потом есть сюжет другой "Метаморфоза", где капитан не является капитаном, а Коломбина клюнула на этого капитана.Владимирский художник воплотил венецианский карнавал в картинах. Идею подсказали когда-то увиденные снимки немецкого фотографа. На выставке вместе с Пьеро, Коломбиной и Арлекино уживаются и персонажи русского уличного театра. Свою выставку Василий Косауров назвал "Буффонада".Василий Косауров, художник:- Буффонада - это шутовство, а скоморохи - они были и тут и там. Я имею ввиду Италию и Россию. Единственная разница произошла в том, что к 16 веку скоморошество в Италии переросло в театр дель арте, а у нас к 16 веку наши цари-батюшки постарались извести скоморошество как самобытную культуру.Над картинами Василий работал вместе с Ириной Федосеевой. Они обсуждали темы и сюжеты, как изобразить тот или иной предмет, чтобы было достоверно. Особенно много пришлось поработать над изображением славянских праздников, которые давно ушли в историю. 6 января древние славяне отмечали праздник Турицы. Он был посвящен быку-туру.Ирина Федосеева, соавтор:- В этот день были особые народные гулянья, потому что этот день считался священным для славян. Они, во-первых отбеливали холсты, собирали этот снег. Опускали его в колодец, чтобы вода была священной в течение всего года и как бы проводились еще ночные гадания.Эти гадания предсказывали события на все 12 месяцев года. Еще один праздник День Велеса. Он был посвящен славянскому божеству Велесу-коровину. Приходился праздник на середину зимы.Ирина Федосеева, соавтор:- Еще вся природа спала, но чтобы славянский народ не загрустил Велес он ходил по деревням и весям, дул в волшебную дудочку, но Морена-это символ зимы, символ холода она злилась на Велеса, на весь людской люд и насылал на домашних животных коровью смерть. Вот , чтобы защитить домашний скот от зла Морены обязательно в это день животных кропили водой.В этот день совершали обряд посвящения юношей в мужчин. Вместе с отцами они уходили в лес, где были должны забить своего первого тура и принести тушу в селение.Ирина Федосеева, соавтор:- По поводу этого устраивались игрища, ближе к ночи проводилась обрядовая игра , когда один из скоморохов наряжался в маску быка, выворачивал наружу тулуп и изображал тура , бегал за девушками и считалось, когда он их кого -то боднул в непричинное место, тоь это показывало плодовитость тура.День Живы, его отмечали на Руси 1 мая. Отголоски праздника до сих пор существуют в русских деревнях.Ирина Федосеева, соавтор:- Жива - это сокращенное имя от имени Живена, что означает дающая жизнь, то есть для славян Жива-это прародительница всего живого. Это день, когда просыпается природа, бегут ручьи и праздновался он на Руси тоже очень весело для того, чтобы показать, что природа проснулась от долго сна и скоморохи они зазывали весну.Морена, Велес, Живена, Турица. Сейчас эти названия остались только в русском фольклоре. Любовь к народным традициям Василий Косауров продолжает воплощать уже в другом проекте- на радио России- Владимир. Художник написал и озвучил сказки для детей.Вера Куликова, ЕгорГерасимов.Вести-Владимир.