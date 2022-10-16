Управление Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в...
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» сообщает о том, что на территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 октября 2022 года лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
45 сл. в г.Владимире,
11 сл. в Муромском,
20 сл. в Ковровском,
4 сл. в Петушинском,
6 сл. в Кольчугинском,
2 сл. в Александровском,
7 сл. в Юрьев-Польском,
16 сл. в Гусь-Хрустальном,
1 сл. в Судогодском,
3 сл. в Собинском,
2 сл. в г. Радужный,
1 сл. в Киржачском,
6 сл. в Камешковском,
4 сл. в Гороховецком,
9 сл. в Меленковском,
7 сл. в Вязниковском,
6 сл. в Суздальском,
1 сл. в Селивановском.