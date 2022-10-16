Управление Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в...

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» сообщает о том, что на территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 октября 2022 года лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.45 сл. в г.Владимире,11 сл. в Муромском,20 сл. в Ковровском,4 сл. в Петушинском,6 сл. в Кольчугинском,2 сл. в Александровском,7 сл. в Юрьев-Польском,16 сл. в Гусь-Хрустальном,1 сл. в Судогодском,3 сл. в Собинском,2 сл. в г. Радужный,1 сл. в Киржачском,6 сл. в Камешковском,4 сл. в Гороховецком,9 сл. в Меленковском,7 сл. в Вязниковском,6 сл. в Суздальском,1 сл. в Селивановском.