Во Владимире вынесен приговор по уголовному делу о взятке за выдачу сертификата о вакцинации против Covid-19. Бывший заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт Городской поликлиники

Во Владимире вынесен приговор по уголовному делу о взятке за выдачу сертификата о вакцинации против Covid-19. Бывший заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт Городской поликлиники № 1 признан виновным за незаконные действия на рабочем месте. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области Установлено, что в период с 01.07.2021 до 03.02.2022, осужденный, занимая должность заведующего терапевтическим отделением, получил незаконное