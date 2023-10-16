За три года Владимирская область получит 900 млн рублей. Деньги пойдут на технопарк.

За три года Владимирская область получит 900 млн рублей. Деньги пойдут на технопарк.В течение трёх лет Правительство Российской Федерации предоставит четырём субъектам страны свыше 2,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры технопарков в сфере электронной промышленности. Причём Владимирская область получит самый крупный транш – 900 млн рублей. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Алексей Говырин в своём .Постановление о выделении средств уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Отмечается, что первые 300 млн рублей поступят в 33-й регион до конца 2023 года.- Напомню, создание технопарка в сфере электронной промышленности на базе «Муроммашзавода» было одобрено в начале этого года. С самого начала поддерживал этот проект, в том числе при подготовке заявки в Минпромторг. Теперь за одобрением проекта последовало финансирование, – сказал Алексей Говырин.