За три года Владимирская область получит 900 млн рублей. Деньги пойдут на технопарк.
За три года Владимирская область получит 900 млн рублей. Деньги пойдут на технопарк.
В течение трёх лет Правительство Российской Федерации предоставит четырём субъектам страны свыше 2,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры технопарков в сфере электронной промышленности. Причём Владимирская область получит самый крупный транш – 900 млн рублей. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Алексей Говырин в своём .
Постановление о выделении средств уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Отмечается, что первые 300 млн рублей поступят в 33-й регион до конца 2023 года.
- Напомню, создание технопарка в сфере электронной промышленности на базе «Муроммашзавода» было одобрено в начале этого года. С самого начала поддерживал этот проект, в том числе при подготовке заявки в Минпромторг. Теперь за одобрением проекта последовало финансирование, – сказал Алексей Говырин.