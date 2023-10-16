Смотрите в дайджесте:– “Красный крест” модернизируют за 200 миллионов– В Юрьеве-Польском после модернизации открылась модельная Центральная библиотека– На Соловьином пруду зацветет живая изгородь

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