Смотрите в дайджесте:– В ДТП в Селивановском районе погибла 32-летняя пассажирка– Газель и легковушка столкнулись на расширяемом участке суздальской трассы и улетели в кювет– На

Смотрите в дайджесте:– В ДТП в Селивановском районе погибла 32-летняя пассажирка– Газель и легковушка столкнулись на расширяемом участке суздальской трассы и улетели в кювет– На складе в Петушинском районе во время пожара эвакуировали 100 человек