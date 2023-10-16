Смотрите в дайджесте:– В ДТП в Селивановском районе погибла 32-летняя пассажирка– Газель и легковушка столкнулись на расширяемом участке суздальской трассы и улетели в кювет– На
<a href="https://33live.ru/novosti/16-10-2023-dajdzhest-proisshestviya-16102023.html" target="_blank">Дайджест (происшествия) 16.10.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– В ДТП в Селивановском районе погибла 32-летняя пассажирка– Газель и легковушка столкнулись на расширяемом участке суздальской трассы и улетели в кювет– На
[url=https://33live.ru/novosti/16-10-2023-dajdzhest-proisshestviya-16102023.html]Дайджест (происшествия) 16.10.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– В ДТП в Селивановском районе погибла 32-летняя пассажирка– Газель и легковушка столкнулись на расширяемом участке суздальской трассы и улетели в кювет– На