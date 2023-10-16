Владимир Левкин рассказал, что и у него бывает осенняя хандра. Бывший нанаевец поделился своим рецептом хорошего настроения.

Владимир Левкин рассказал, что и у него бывает осенняя хандра. Бывший "нанаевец" поделился своим рецептом хорошего настроения.Владимир Левкин вместе со своей супругой Мариной Ичетовкиной рассказали, как им удается поддерживать здоровье и хорошее самочувствие в период осеннего повсеместного уныния. Рецептом борьбы с осенней депрессией пара эксклюзивно поделилась в интервью на премьере мультфильма "Смешарики снимают кино".«Депрессняк бывает», как признался Владимир Левкин. По словам артиста первое, чем можно себе помочь во время упадка сил – это начать хотя бы что-то делать. Вот так просто борется с хандрой бывший солист «На-на». Но это не все.Жена Левкина поделилась тем, что они всей семьей пьют витамины и едят большое количество овощей. Также Марина подчеркнула важность употребления сезонных продуктов. "Нужно есть фрукты, овощи в сезон", – уточнила она.Плюс ко всему, как рассказала жена Левкина, надо не забывать о радости жизни и созерцании прекрасного. От того, что нас окружает, и как мы себя балуем, зависит и наше самочувствие. Так, она отметила, что поднять настроение всегда можно, послушав хорошую музыку. Это, по ее мнению, отличный способ себе помочь.Жена бывшего солиста "На-на" отметила, что после концерта у человека вырабатываются эндорфины, а, значит, он становится счастливее. "Я всем рекомендую осенью принимать витамины, гулять и ходить на концерты", — добавила супруга Левкина.Ранее "Дни.Ру" о том, что Владимир Левкин выступает против жестких запретов.