Директор Киноцентра Елена Ермакова: Владимир примет первый Всероссийский фестиваль детского и...

Директор Киноцентра Елена Ермакова: Владимир примет первый Всероссийский фестиваль детского и семейного кино «Киноперемена».Владимир готовится принять первый Всероссийский фестиваль детского и семейного кино «Киноперемена». Кинофестиваль продлится 4 дня и начнется уже в этот четверг. В программе - новые российские художественные и анимационные фильмы, которые будет оценивать детское жюри. Какие картины покажут? И какие известные артисты приедут? Гостем нашей студии стала директор Киноцентра Владимирской области Елена Ермакова.