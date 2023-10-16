Владимир готовится принять первый Всероссийский фестиваль детского и семейного кино «Киноперемена»....

Владимир готовится принять первый Всероссийский фестиваль детского и семейного кино «Киноперемена». Кинофестиваль продлится 4 дня и начнется уже в этот четверг. В программе - новые российские художественные и анимационные фильмы, которые будет оценивать детское жюри. Какие картины покажут? И какие известные артисты приедут? Гостем нашей студии стала директор Киноцентра Владимирской области Елена Ермакова.