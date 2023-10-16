Директор управляющей компании заплатит крупный штраф за пострадавшую от схода наледи с...

Директор управляющей компании заплатит крупный штраф за пострадавшую от схода наледи с крыши.Приговором Киржачского районного суда установлено, что подсудимый, являясь директором управкомпании, не принял мер по организации проведения систематических проверок и разъяснения жителям правил содержания балконов. А также он не принял мер в судебном порядке по демонтажу самовольно установленных козырьков.И, кроме того, не организовал проведение работ по своевременному и полному удалению наледи, снега и снежных навесов с крыши многоквартирного дома № 9 по ул. Десантников в Киржаче, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.В результате (в первых числах февраля 2022 года) произошел их неконтролируемый сход на крышу пристройки магазина «Магнит» и последующим падением на потерпевшую, которая находилась на придомовой территории дома.Женщине были причинены тяжкие телесные повреждения.Подсудимый вину не признал полностью, пояснив, что им надлежащим образом были выполнены все работы.С этим суд не согласился и приговорил виновного к штрафу в 200 000 рублей.Приговор не вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com