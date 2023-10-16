Директор управляющей компании заплатит крупный штраф за пострадавшую от схода наледи с...
Директор управляющей компании заплатит крупный штраф за пострадавшую от схода наледи с крыши.
Приговором Киржачского районного суда установлено, что подсудимый, являясь директором управкомпании, не принял мер по организации проведения систематических проверок и разъяснения жителям правил содержания балконов. А также он не принял мер в судебном порядке по демонтажу самовольно установленных козырьков.
И, кроме того, не организовал проведение работ по своевременному и полному удалению наледи, снега и снежных навесов с крыши многоквартирного дома № 9 по ул. Десантников в Киржаче, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.
В результате (в первых числах февраля 2022 года) произошел их неконтролируемый сход на крышу пристройки магазина «Магнит» и последующим падением на потерпевшую, которая находилась на придомовой территории дома.
Женщине были причинены тяжкие телесные повреждения.
Подсудимый вину не признал полностью, пояснив, что им надлежащим образом были выполнены все работы.
С этим суд не согласился и приговорил виновного к штрафу в 200 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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