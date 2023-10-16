Где во Владимирской области будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации с 16 по 22...
Где во Владимирской области будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации с 16 по 22 октября?
По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 18 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 13 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 323 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;
- а/д Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики 11 км;
- а/д Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики 118 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 7 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км;
- а/д Владими-Улыбышево-Коняево 8 км;
- Северный обход г. Камешково 1 км;
- а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 34 км;
- а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 12 км;
- а/д М-7 «Волга» 128 км;
- а/д М-7 «Волга» 175 км;
- а/д М-7 «Волга» 245 км;
- а/д М-7 «Волга» 290 км;
- а/д М-7 «Волга» 294 км;
- а/д Бетонка-Черново 3 км;
- а/д Дубки-Киржач 7 км;
- а/д Владимир-Муром-Арзамас 68 км;
- а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км;
- а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км.
Фото: pxfuel.com