Сбалансированное территориальное развитие России включает вопросы сохранения национальной идентичности и культурной традиции. Такое мнение высказал генеральный директор группы компаний КОРТРОС Станислав Киселев на пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

Сбалансированное территориальное развитие России включает вопросы сохранения национальной идентичности и культурной традиции. Такое мнение высказал генеральный директор группы компаний "КОРТРОС" Станислав Киселев на пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.Он отметил, что российские города включились в серьезную борьбу за человеческий капитала, федеральный ресурс и собственные перспективы. В лучшей позиции находятся агломерации, обладающие значительными возможностями, сказал Киселев."И вопрос сбалансированного территориального развития РФ на сегодняшний день включает в себя не только вопросы безопасности, рабочей силы, но и сохранения нашей национальной идентичности и культурной традиции. И это развитие малых городов", – уверен гендиректор "КОРТРОС".Он напомнил, что в России насчитывается более 800 малых городов, в которых проживают около 15% населения страны.Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал одним из инструментов развития конкурс малых городов и исторических поселений. Это позволит на конкуретной основе распределять гранты, которые пойдут на создание современных общественных пространств, сказал он.Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. Мероприятие является частью федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".Группа компаний "КОРТРОС" входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.