Гидроудар лишил отопления 19 многоквартирных домов во Владимирской области. - Сегодня на...

Гидроудар лишил отопления 19 многоквартирных домов во Владимирской области.- Сегодня на оперативном совещании отдельно обсуждали ситуацию в Коврове, - сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. - В выходные, где перед этим только с опозданием обеспечили теплоснабжение 34 многоквартирных домов, в 19 домах произошли утечки ресурсов – в зоне присутствия МУП «Жилэкс». Аварийные работы продолжаются.Результат в сокращении числа аварий есть, но он недостаточный. Видимо, не все сети хорошо проверили летом, а сейчас дали давление – и из-за гидроудара посыпались слабые места, считает глава области.Напомним, что теплосети в Городе оружейников сильно изношенные. В 2021 году при пуске тепла там вовремя не смогли подключить 200 домов.- Благодаря усилиям ковровских коммунальщиков, ежегодной помощи области за 2 года удалось заметно обновить тепловое хозяйство, отметил Александр Авдеев. - В этом году мы направили Коврову на эти цели 47,7 млн рублей.Фото: https://www.pxfuel.com