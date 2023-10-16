Гороховецкий историко-архитектурный музей получил государственную поддержку. Новое техническое...

Гороховецкий историко-архитектурный музей получил государственную поддержку.Новое техническое оснащение было представлено в Гороховецком историко-архитектурном музее благодаря национальному проекту «Культура».В Выставочном зале Гороховецкого историко-архитектурного музея состоялась презентация технического оснащения музея современным оборудованием, которое было поставлено благодаря национальному проекту "Культура" при поддержке Министерства культуры Владимирскойобласти.Гороховецкий историко-архитектурный музей стал первым областным учреждением, который получил государственную поддержку на модернизацию музейно-выставочного пространства в рамках нацпроекта, отметила пресс-служба минкульта ВО.До этого федеральную поддержку на техническое оснащение по нацпроекту получали только муниципальные музеи.Фото: пресс-служба минкульта ВО