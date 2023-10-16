Больше всего салонов у таких марок, как Chery, Geely и Changan, сообщили эксперты "Открытие авто".

Почти 2 тыс. автосалонов китайских марок открылись в России, это половина всех дилерских центров страны. К концу года их количество может увеличиться до 2,3 тыс., говорится в исследовании "Открытие авто"."Всего по итогам девяти месяцев в России насчитывается 1 926 китайских салонов, то есть 52% всей российской дилерской сети. Это почти на полтысячи больше, чем кварталом ранее", - отмечается в исследовании.Всего с начала 2023 года в России было открыто 1 137 новых автосалонов, из которых 977 - шоурумы китайских брендов. Больше всего салонов сейчас у марки Chery - 197. При этом за три квартала 2023 года на 27 открытий новых дилерских центров пришлось 14 закрытий. В среднем каждый салон Chery реализует почти 50 автомобилей в месяц.Активно наращивает свое присутствие бренд Geely: к началу октября его сеть выросла до 172 салонов, из которых 34 открылись в 2023 году. Среднее количество продаж одного салона достигает 37 авто ежемесячно.Тройку лидеров замыкает компания Changan, у которой насчитывается 155 дилерских центров в России (43 открыты в 2023 году). Каждый из них продает в среднем по 19 машин в месяц.Следом идут Omoda (151 шоурум) и новый для российского рынка бренд Jaecoo, все 146 салонов которого были открыты в III квартале 2023 года.