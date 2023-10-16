Популярный певец готовится продемонстрировать в своей интерпретации трек звезды 90-х. SHAMAN решил перепеть Седую ночь Юрия Шатунова.

Популярный певец готовится продемонстрировать в своей интерпретации трек звезды 90-х. SHAMAN решил перепеть "Седую ночь" Юрия Шатунова.Еще пару лет назад популярный исполнитель ходил по разным передачам, выпускал песни и мечтал о славе и признание народа. К своей мечте музыкант шел более пятнадцати лет. Сейчас SHAMAN один из самых популярных и обсуждаемых звезд в российском шоу-бизнесе.Стоит отметить, что песня "Я русский" сейчас крутится во всех хит-парадах и играет на разных мероприятиях. А концерты Ярослава Дронова собирают многочисленную аудиторию поклонников. Как известно, путь к славе SHAMAN прошел рука об руку со своей супругой, которая ни на минуту не переставала верить в него.Недавно жена популярного артиста поделилась историей о том, как собиралась выходить замуж за будущую звезду. По ее словам, знакомые смеялись и не верили, что у Ярослава Дронова что-то получится. Теперь возлюбленная артиста смеется над ними, ведь SHAMAN является лучшим певцом России по мнению общественности.В недавнем интервью с SHAMAN заявил, что готовиться перепеть песню "Седая ночь". По его словам, легендарный хит Юрия Шатунова зазвучит по-новому. Он убежден, что самое главная задача не испортить песню, ведь все уже привыкли к ней."Главное не испортить эту песню, потому что все привыкли к такому варианту, образцовому", – цитирует SHAMAN'а.Ранее "Дни.ру" , что отец впервые рассказал о роли денег Пугачевой в становлении SHAMANа.