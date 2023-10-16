Стало известно, на какие уступки Мадонне придется пойти ради концерта в нашей стране.

Стало известно, на какие уступки Мадонне придется пойти ради концерта в нашей стране.Известную на весь мир певицу Мадонну можно смело назвать одной из самых скандальных знаменитостей современности. В этом году артистке исполнилось 65 лет, но она по-прежнему любит появляться на публике в смелых нарядах и шокировать подписчиков своими откровенными публикациями в социальных сетях. И подобной экстравагантной подачей, как помнят многие, Мадонна отличалась всегда и во всем.Далеко не все россияне спокойно и с пониманием относятся к тому, что вытворяет исполнительница на своих выступлениях и за пределами сцены. Однако шанс еще раз спеть в нашей стране у знаменитости, как оказалось, есть. Но для этого ей необходимо выполнить несколько условий. Их озвучила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.Каксообщает издание , депутат уточнила, что для приезда в Россию в рамках мирового турне Мадонне придется внести изменения в программу своего выступления. По словам Драпеко, мировая звезда не сможет демонстрировать на концертах в нашей стране элементы пропаганды ЛГБТ-отношений и то, что может оскорбить чувства верующих. Если же знаменитость пойдет на уступки, то ее, как отмечает политик, с радостью примут на территории РФ."Если уберет эти элементы из программы, может приезжать, это будет интересно", – заявила Елена Драпеко.Впрочем, вполне возможно, что даже после изменения программы Мадонне будут рады в нашей стране не все. Как известно, певица является любительницей провокаций, причем не только на выступлениях, но и в своих политических заявлениях.Накануне, как пишет интернет-издание , артистка завернулась в украинский флаг на концерте в Лондоне. А несколько лет назад, в 2019-м, знаменитость отличилась неоднозначной выходкой прямо на "Евровидении". Тогда участники коллектива артистки вышли на сцену с флагами Израиля и Палестины, держась за руки. А теперь, когда конфликт между странами обострился, Мадонна, как "Дни.ру" ранее, обратилась к Израилю в своих соцсетях.