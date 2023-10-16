Ремонт драмтеатра должен будет завершиться к концу года. Об этом рассказали на брифинге в Белом доме. С журналистами общались Борис Гунин, директор театра, а также Александр Батурин, министр

Ремонт драмтеатра должен будет завершиться к концу года. Об этом рассказали на брифинге в Белом доме. С журналистами общались Борис Гунин, директор театра, а также Александр Батурин, министр архитектуры и строительства области. По словам последнего, восстановление здания театра в центре Владимира планируется завершить в конце декабря 2023-го. Александр Батурин, министр архитектуры и строительства области Степень