Осужденный ранее за разбой житель Мурома на судебном заседании оскорбил гособвинителя. В итоге к одному уголовному делу прибавилось второе, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Это

Осужденный ранее за разбой житель Мурома на судебном заседании оскорбил гособвинителя. В итоге к одному уголовному делу прибавилось второе, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Это произошло 30 мая 2023 года в Муромском городском суде, когда рассматривалось то самое уголовное дело за разбой, которое возбудили против местного жителя. Мужчину приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима