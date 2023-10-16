На жителя Лакинска завели уголовное дело за ложное сообщение о взрыве. В январе этого года 60-летний местный житель, выпив спиртных напитков, из хулиганских побуждений позвонил по номеру 112 и

На жителя Лакинска завели уголовное дело за ложное сообщение о взрыве. В январе этого года 60-летний местный житель, выпив спиртных напитков, из хулиганских побуждений позвонил по номеру 112 и сообщил, что он якобы намерен при помощи ручной гранаты взорвать жилой многоквартирных дом. Анна Сиванова, официальный представитель УФСБ области Ранее в этот же день злоумышленник уже