На расширяемом участке трассы на Суздаль Газель отправила в кювет легковой автомобиль. ДТП на...

На расширяемом участке трассы на Суздаль "Газель" отправила в кювет легковой автомобиль.ДТП на дороге Владимир — Суздаль (участок трассы Р-132 «Золотое кольцо», который сейчас расширяют) произошло сегодня, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.По предварительным данным, в результате столкновения микроавтобуса "Газель" и Kia Rio, легковой автомобиль вылетел в кювет.Спасатели деблокировали пострадавшего и предали его медикам.Фото: министерства региональной безопасности Владимирской области