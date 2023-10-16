Стало известно, что Светлану Лободу хотят лишить прав на один из ее главных хитов.

Стало известно, что Светлану Лободу хотят лишить прав на один из ее главных хитов.До недавних пор Светлана Лобода считалась едва ли не королевой российской сцены. Артистка была очень знаменита в нашей стране и построила здесь поистине блестящую карьеру. Казалось, известная певица всегда будет выступать для россиян и радовать их своим талантом. Однако после событий весны прошлого года Светлана Лобода решила отвернуться от России, которая подарила ей головокружительный успех.В начале 2022-го исполнительница хита "40 градусов" уехала за границу. Артистка не только перестала давать концерты на территории РФ, но и активно начала выпускать песни на родном украинском языке. За последние месяцы многие успели смириться с тем, что ноги и голоса звезды больше не будет в России. Однако некоторым забыть про певицу оказалось гораздо сложнее.Стало известно, что на уехавшую Светлану Лободу подали в суд в России. Как уточняет , выяснить отношения с певицей в правовом поле захотел автор одного из ее главных хитов "К черту любовь" Олег Влади. Уточняется, что композитор решил защитить свои авторские права и потребовал запретить звезде исполнять написанную им песню.В беседе с журналистами поэт объяснил, что разрешил Лободе выступать с его песней в 2015 году. Однако когда артистка начала озвучивать свои политические взгляды, Влади решил запретить ей использовать его творение. По словам автора, требование было проигнорировано, поэтому ему пришлось обратиться в суд. Теперь композитор хочет, чтобы его детище получило вторую жизнь и было передано кому-то из российских исполнителей.Ранее "Дни.ру" о том, что уехавшая Светлана Лобода снова зарабатывает на россиянах.