С 16 по 22 октября на автотрассах Владимирской области будут работать 30 передвижных комплексов фотовидеофиксации.

С 16 по 22 октября на автотрассах Владимирской области будут работать 30 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.Нарушителей ПДД станут выявлять на федеральной трассе М-7 «Волга», а/д Р-132 «Золотое кольцо» и других дорогах на территории Владимирской области. Точные места размещения камер слежения можно .