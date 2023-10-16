10 января 2023 года жизнь фигуриста Романа Костомарова разделилась на до и после. Он 175 дней провел в больнице Коммунарки, куда попал с пневмонией, а вышел инвалидом 1-й группы – без стоп и кистей. Но олимпийский чемпион не сломался. Сегодня он для всех нас – лучший пример мужества, стойкости и преодоления. О чем он и рассказал на дискуссии Верь в себя в Торгово-промышленной палате столицы.

10 января 2023 года жизнь фигуриста Романа Костомарова разделилась на "до" и "после". Он 175 дней провел в больнице Коммунарки, куда попал с пневмонией, а вышел инвалидом 1-й группы – без стоп и кистей. Но олимпийский чемпион не сломался. Сегодня он для всех нас – лучший пример мужества, стойкости и преодоления. О чем он и рассказал на дискуссии "Верь в себя" в Торгово-промышленной палате столицы.Роман, Ваша история показала всем, как важно жить здесь исейчас, не строить глобальных планов…Я думал, что буду жить долгой и спокойной жизнью, что всебудет идти своим чередом. Добившись успехов в спорте (Роман Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года,двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при и трехкратный чемпион России – Прим.ред.) я думал, что просто буду пожинать дальше плоды своей работы. Но случиласьстрашная вещь. И теперь я пытаюсь искать себя в новых сферах – например, прихожуна мероприятия как спикер-мотиватор, помогаю людям верить в себя и идти дальше,даже если ты лишен своих конечностей. Пусть это даже будет гораздо труднее, чемраньше. Но в этом и заключается жизнь, которая сталкивает порой тебя с серьезнымииспытаниями. А ты должен с достоинством из этого выходить.А что было самым сложным после того, как Ваш личный больничныйад оказался позади и Вы, спустя полгода, оказались дома?Жизнь кардинально изменилась. Главное, о чем я переживал,было то, как пройдет моя встреча с детьми (12-летней дочерью Анастасией и 3-летнимсыном Ильей – Прим. ред.). Я не хотел выходить из больницы, пока не появятсяпротезы. Протезы, правда, появились позже, но домой я все-таки вернулся насвоих двух ногах. На этой время мы детей вместе с бабушкой отправили на отдых,чтобы недели три я мог адаптироваться дома к тому своему состоянию, котороетеперь со мной до конца моих дней. Ведь в бытовом плане было сложно, труднобыло делать самые элементарные вещи.Какие слова поддержки на протяжении всего этого временинаходила Ваша супруга Оксана Домнина?Она поддерживала меня уже в больнице, с самого первого дня,когда ее только туда пустили. Поддерживают ее слова любви, ее призыв верить всебя. Она говориn: "Дай себе время, и все получится!"После выхода из больницы прошло всего три месяца, а Вы ужеплаваете и даже сели за руль! Вот это сила духа!Я дождался протезов, нашел в себе силы тренироваться, ещележа в кровати. Пришлось начинать все с нуля! А когда я встал, первое времябыло ужасно трудно и больно. Сейчас мне гораздо легче, я чувствую себянормальным полноценным человеком, веселящимся в друзьями, общающимся с людьми.Но только до тех пор, пока не снимаю с себя протезы. Вот в этот момент становитсятяжело.Вернуться на лед планируете?Я фанат адреналина, фанат экстремальных вещей. Но всегдабоялся, что с ногами что-то произойдет. И именно это и случилось. Неприятностьподкралась оттуда, откуда я ее не ожидал. В итоге я много лишился, например,больше не могу заниматься боксом. Но на лед я хотел бы выйти снова. Просто с этимсвязано много проблем. Я с детства учился управлять голеностопом и всемимышцами, которые задействованы в катании. Сейчас я этого лишен. Но кататьсябуду все равно. Осталось купить ботинки большого размера, подстроить коньки, потомучто нога теперь карбоновая, и она не сжимается в ботинке так, как это делает нормальнаястопа.А что сегодня Вам приносит радость жизни?В первую очередь, сама жизнь, радость от того, что явырвался из рук смерти. В первые дни, когда я после всех лекарств и препаратов япришел в чувства осознал все случившееся, у меня было ощущение ужаса и абсолютноенежелание жить. Но рядом были жена и брат, которые говорили, что мне надо житьради детей. Они оказались правы. Сейчас я вижу, как растет мой сын, как он хулиганит,как растет дочка, радуюсь, когда они обнимают меня и в шутку называют "Папа –робот 3000". Сын, правда, спрашивает: "Папа, а можно сделать так, чтобы у тебяеще и голова на 360 градусов поворачивалась?" (смеется).