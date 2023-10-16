На сегодняшний день серьёзные проблемы со зрением имеют 29,8 тыс. жителей 33-го региона.

На сегодняшний день серьёзные проблемы со зрением имеют 29,8 тыс. жителей 33-го региона. Об этом сообщили наши коллеги из , ссылаясь на данные Владимирстата.Вместе с тем в области наблюдается положительная динамика числа заболевших. За последние 4 года количество владимирцев, жалующихся на зрение, снизилось на 30%.Во многом произошло это из-за квалицированной медицинской помощи. В 2022 году в регионе сделали более 6000 операций на глазах. Свыше 1300 хирургических вмешательств были проведены с использованием современных медицинских технологий.