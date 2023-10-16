Будут задействованы больше 80 машин спецтехники.
Во Владимирской области завершается подготовка железнодорожной инфраструктуры к работе в зимних условиях. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Так, чтобы обеспечить комфорт при перевозке пассажиров зимой проводится комплексное техобслуживание вагонов поездов дальнего следования и пригородных электричек. На станциях ведется ревизия устройств пневмообдува стрелочных переводов и систем связи, компрессорных установок, осветительной аппаратуры. Также проверены все служебно-технические здания и сооружения. Подтверждена готовность объектов тепловодоснабжения к работе в морозы.
Идет подготовка к работе снегоочистительных и снегоуборочных машин. Этой зимой будет задействовано 89 единиц техники.