Будут задействованы больше 80 машин спецтехники.

Во Владимирской области завершается подготовка железнодорожной инфраструктуры к работе в зимних условиях. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Так, чтобы обеспечить комфорт при перевозке пассажиров зимой проводится комплексное техобслуживание вагонов поездов дальнего следования и пригородных электричек. На станциях ведется ревизия устройств пневмообдува стрелочных переводов и систем связи, компрессорных установок, осветительной аппаратуры. Также проверены все служебно-технические здания и сооружения. Подтверждена готовность объектов тепловодоснабжения к работе в морозы.Идет подготовка к работе снегоочистительных и снегоуборочных машин. Этой зимой будет задействовано 89 единиц техники.