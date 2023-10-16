В связи с драматичными событиями, развернувшимися на Ближнем Востоке, жизнь местных жителей круто поменялась. Не обошли стороной перемены и родных Эвелины Бледанс, проживающих в Израиле.

В связи с драматичными событиями, развернувшимися на БлижнемВостоке, жизнь местных жителей круто поменялась. Не обошли сторонойперемены и родных Эвелины Бледанс, проживающих в Израиле.Недавно актриса прекрасно провела время на отдыхе в компаниимладшего сына Семена. Уехать из Израиля Эвелина Бледанс с наследником успеланезадолго до начала боевых действий. В данный момент сестра и старший сынтелеведущей все еще находятся в этих нынче опасных для жизни местах. Сама звезда нена шутку перепугала своих родных и близких, ведь они не знали, что тавернулась, и обрушили ее телефон звонками.Все бы хорошо, но сейчас Эвелина Бледанс с ужасом искрещенными пальцами ждет, призовут ли ее сына, ведь он подлежит мобилизации в Израиле. Если ее сестра вернется вРоссию через пару недель, то 39-летний сын давно уже является гражданиномЗемли обетованной."Держу кулаки за то, чтобы все было хорошо", — беспокоитсяактриса.Как рассказала Эвелина Бледанс, ее старший сын работает вбизнесе по изготовлению компьютерных программ. Сейчас бразды правлениякомпанией оказались в его руках, так как босса призвали таки на защиту родины. Так в одночасье жизнь сына знаменитой актрисы изменилась. Надеемся, что сын Эвелины Бледанс справится со столь большой ответственностью.Напомним, что террористическая группировка ХАМАС объявилаИзраилю войну и устроила беспрецедентно разрушительные действия на егообъектах. В ответ Израиль бомбит территорию Сектора Газа и угрожает стереть егостолицу с лица земли. Тем временем ожидаются телефонные переговоры президента России Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает интернет-издание "".Ранее Эвелина Бледанс рассказала о кумире своего младшего сына. Слова артистки "Дни.ру".