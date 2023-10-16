Престольный праздник отметили во всемирно известном храме Покрова на Нерли. Его называют...

Престольный праздник отметили во всемирно известном храме Покрова на Нерли.Его называют белокаменным чудом Владимирской земли. Служба под сводами летней Покровской церкви стала последней в этом году. С ПокрОва Пресвятой Богородицы богослужения будут совершаться в храме зимнем. О духовных торжествах- Мария Платанюк.Литургия во всемирно известном храме Покрова на Нерли начинается спустя час после рассвета. В лучах октябрьского солнца- утро выдалось ясным- к церкви, которая в окрестностях Боголюбова возвышается как свеча, потоком идут верующие. Многие в этот день приехали специально. Чтобы увидеть белокаменное чудо. Встретить древний праздник Покрова Пресвятой Богородицы- с светлыми душой и сердцем.Виктория Крючкова, паломник (г. Иваново):- Здесь надо походить, здесь надо приложиться, здесь надо о чём-то попросить. Я не знаю, как правильно сказать, здесь хорошо. Здесь просто хорошо.Светлана Михайловна, паломник (г. Сергиев Посад):- Чувство нежности большой. У меня лично. У других не знаю как. Умиротворённое, скорее, состояниеСлужба в праздник Покрова- после возрождения здесь богослужений- проходит ежегодно. Для православных - это одно из самых ожидаемых событий. День Покрова для места особой духовной силы- знаковый. Здесь- истоки.Мария Платанюк:- Многовековой символ мощи владимирской земли и её расцвета. Возведенный великим князем Андреем Боголюбским храм Покрова на Нерли, совершенный по своему облику (его и сегодня называют поэмой в белом камне) - отражение духовной истории. Изначально церковь на берегах Нерли была освящена в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, установленного именно князем Андреем.В Боголюбово ранним утром приехал и Игорь Никитин. Руководитель паломнической службы из Сергиева Посада. Говорит, к Богу сам пришёл "через скорби", но обрёл силу в вере. У стен первого освященного в честь Покрова Богоматери храма Игорь Никитин подчёркивает: омофор Богородицы- это незаходящее солнце над нашей державой. Часовых поясов- 11!Игорь Никитин, руководитель паломнической службы (г. Сергиев Посад):- Покров Божьей Матери- это молитва, непрекращающаяся литургия, молитва, которая явилась основой нашего государства, вера наша православная явилась основой нашего государства, РусиБелокаменный храм Покрова - выстроенный на рукотворном холме- воплощение гармонии. Гениальные, изысканные пропорции устремляют церковь ввысь. Неслучайно академик Игорь Грабарь называл эту церковь величайшим памятником мирового искусства. Внутреннее убранство храма- лаконичное, строгое. В престольный праздник он едва вместила всех желающих. На хорах крестово-купольной церкви разместились певчие.Тех, кто попасть внутрь не смог, "напитывался" самим духом земли, намоленной столетиями. Любовался белокаменными рельефами шедевра древнерусской архитектуры.- Пресвятая Богородице, спаси нас!Возглавил службу игумен Гавриил, настоятель храма Покрова на Нерли. Церковь - подворье Богородице-Рождественского монастыря. После литургии и молебна у стен церкви состоялся крестный ход. А игумен Гавриил обратился к верующим с проповедью.- Очистить сердце. Потому что мы молимся Божьей Матери, такой удивительный припев есть в акафисте: Радуйся! Покрой нас от всякого зла честным своим омофором.В престольный праздник церковь Покрова на Нерли - объект всемирного наследия ЮНЕСКО - бьет рекорды посещаемости. Для многих приехать сюда в эту дату- давняя традиция.Валентина Белова, прихожанка храма Покрова на Нерли:- Я очень благодарна за всё, что здесь есть. За то,что такая красота. За то, что людей не покидает вера. Что они верят.Храм близ своей княжеской резиденции князь Андрей Боголюбский воздвиг в память о своем сыне Изяславе, погибшем в бою с волжскими булгарами. В день Покрова Богоматери многие здесь молились и за сегодняшних защитников Отечества. Просив для воинов омофора.Игумен Гавриил, настоятель храма Покрова на Нерли:Такие храмы Покрова, они строились на Святой Руси ив них поминались воины, поминались наши победители, поминались те, кто сложил свою голову за защиту Святой Руси. И сейчас как никогда нам нужно молиться в этих храмах о помощи Божьей . О том, чтобы Божья Матерь явила покровительство не только над Россией, но и над всем миром...За 8 с половиной веков храм Покрова на Нерли сам стал нерушимым символом веры. Церковь хотели разобрать в 1784 - а белый камень пустить на строительство колокольни Боголюбского монастыря. Но белая лебедь выстояла. Как и позже, в бурном двадцатом. И сегодня по-прежнему, как и на заре своей истории, в храме Покрова звучит молитва.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"