Приметы на 17 октября 2023 года. Почему в Ерофеев день на Руси было запрещено ходить в...

Приметы на 17 октября 2023 года. Почему в Ерофеев день на Руси было запрещено ходить в лес?Православная церковь сегодня чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского, который был советником или членом Ареопага.В народе же этот день называли «Ерофеев» или «Ерофея Лешегона», так как считалось, что именно сейчас леший уходит в зимнюю спячку.Ещё к этому дню приурочены поговорки, которые, с одной стороны, затрагивают тему похолодания, а с другой – отсылаются совсем к иным толкованиям: «В Ерофеев день один ерофеич кровь греет»; «Мне всё нипочем, был бы ерофеич с калачом». Под «ерофеичем» в народе подразумевали вино на травах.17 октября активно вспоминали Лешего. Крестьяне считали, что его увидеть сложно, а вот услышать вполне вероятно. Верили, что Леший может превратиться в дерево, птицу, зверя и даже в насекомое.Что нельзя делать в Ерофеев день?Ни в коем случае нельзя ходить в лес. Леший буянит, ломая ветки, деревья и попутно прихватывая в свое царство заблудившихся животных и людей.17 октября девушкам и женщинам нельзя разговаривать с незнакомцами – это могут быть злобные духи, принявшие человеческий облик.Нельзя 17 октября играть свадьбу и венчаться – по примете, семью будут ждать ссоры, скандалы и скорое расставание.Не стоит поддаваться на чужие уговоры – могут обмануть. Сегодня везет лишь обманщикам и аферистам.Что можно делать в Ерофеев день?Чтобы задобрить Лешего, наши предки 17 октября в Ерофеев день отправляли самого крепкого мужичка в лес, чтобы он в качестве подарка лесному духу положил на пень булку хлеба и горсть соли. Весь год смельчаку должна была сопутствовать удача.Сны, увиденные в ночь с 16-го на 1е октября, могут содержать подсказки. Перед сном необходимо задать самый волнующий вопрос. А после пробуждения следует тут же записать увиденное.Народные приметы на Ерофеев день«Красная вечерняя заря – к сильным ветрам»;«Снегирь «поёт» у изгороди – к непогоде»;«У белки цвет шерсти изменился – к морозной зиме»;«Если птицы нахохлились, то грядет ненастье — холод, ветер, первый снег».Фото: pxfuel.com