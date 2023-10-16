Приметы на 17 октября 2023 года. Почему в Ерофеев день на Руси было запрещено ходить в...
Приметы на 17 октября 2023 года. Почему в Ерофеев день на Руси было запрещено ходить в лес?
Православная церковь сегодня чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского, который был советником или членом Ареопага.
В народе же этот день называли «Ерофеев» или «Ерофея Лешегона», так как считалось, что именно сейчас леший уходит в зимнюю спячку.
Ещё к этому дню приурочены поговорки, которые, с одной стороны, затрагивают тему похолодания, а с другой – отсылаются совсем к иным толкованиям: «В Ерофеев день один ерофеич кровь греет»; «Мне всё нипочем, был бы ерофеич с калачом». Под «ерофеичем» в народе подразумевали вино на травах.
17 октября активно вспоминали Лешего. Крестьяне считали, что его увидеть сложно, а вот услышать вполне вероятно. Верили, что Леший может превратиться в дерево, птицу, зверя и даже в насекомое.
Что нельзя делать в Ерофеев день?
Ни в коем случае нельзя ходить в лес. Леший буянит, ломая ветки, деревья и попутно прихватывая в свое царство заблудившихся животных и людей.
17 октября девушкам и женщинам нельзя разговаривать с незнакомцами – это могут быть злобные духи, принявшие человеческий облик.
Нельзя 17 октября играть свадьбу и венчаться – по примете, семью будут ждать ссоры, скандалы и скорое расставание.
Не стоит поддаваться на чужие уговоры – могут обмануть. Сегодня везет лишь обманщикам и аферистам.
Что можно делать в Ерофеев день?
Чтобы задобрить Лешего, наши предки 17 октября в Ерофеев день отправляли самого крепкого мужичка в лес, чтобы он в качестве подарка лесному духу положил на пень булку хлеба и горсть соли. Весь год смельчаку должна была сопутствовать удача.
Сны, увиденные в ночь с 16-го на 1е октября, могут содержать подсказки. Перед сном необходимо задать самый волнующий вопрос. А после пробуждения следует тут же записать увиденное.
Народные приметы на Ерофеев день
«Красная вечерняя заря – к сильным ветрам»;
«Снегирь «поёт» у изгороди – к непогоде»;
«У белки цвет шерсти изменился – к морозной зиме»;
«Если птицы нахохлились, то грядет ненастье — холод, ветер, первый снег».
Фото: pxfuel.com