Работающие владимирцы смогут пользоваться всеми государственными льготами и выплатами во время...

Работающие владимирцы смогут пользоваться всеми государственными льготами и выплатами во время ухода за детьми до 1,5 лет.Правительство России одобрило проект закона о мерах поддержки работающих родителей, ухаживающих за детьми возрастом до 1,5 года.Информация об этом размещена на официальном сайте:"Проект федерального закона разработан в целях материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Согласно документам, право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется за родителем, даже если он решил выйти на работу досрочно.Напомним, по действующему законодательству, мать или отец, которые находятся в отпуске по уходу за малышом, не имеют право на определенные выплаты, если выходят на работу.Новые нормы должны вступить в силу с 1 января 2024 года.Фото: pxfuel.com