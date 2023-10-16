Работающие владимирцы смогут пользоваться всеми государственными льготами и выплатами во время...
Работающие владимирцы смогут пользоваться всеми государственными льготами и выплатами во время ухода за детьми до 1,5 лет.
Правительство России одобрило проект закона о мерах поддержки работающих родителей, ухаживающих за детьми возрастом до 1,5 года.
Информация об этом размещена на официальном сайте:
"Проект федерального закона разработан в целях материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Согласно документам, право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется за родителем, даже если он решил выйти на работу досрочно.
Напомним, по действующему законодательству, мать или отец, которые находятся в отпуске по уходу за малышом, не имеют право на определенные выплаты, если выходят на работу.
Новые нормы должны вступить в силу с 1 января 2024 года.
Фото: pxfuel.com