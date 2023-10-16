Региональное Министерство здравоохранения направит более 200 млн рублей на развитие больницы...

Региональное Министерство здравоохранения направит более 200 млн рублей на развитие больницы «Красный крест» во Владимире.Всем известно, что Больница скорой медицинской помощи города Владимира — ключевое звено в областном здравоохранении.В "Красном кресте" врачи осуществляют экстренную и плановую помощь по абдоминальной и торакальной хирургии, травматологии, нейрохирургии, гинекологии и урологии.Увы, за последние десятилетия, когда районные больницы растеряли свой потенциал по хирургии, «Красный крест» замкнул на себя весь объем экстренных операций близлежащих районов. Это официально отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения Владимирской области.«В пропорции плановых операций стало меньше, при этом доля «тяжелых» пациентов, нуждающихся в интенсивном лечении, возросла. Возросла нагрузка на персонал...» - сообщается в telegram-канале регионального минздрава.Чтобы решать накопившиеся за долгие годы проблемы, решено:провести капитальный ремонт урологического отделения, эндоскопического отделения, помещений для установки нового компьютерного томографа. Всего на эти цели направлено 28,5 млн. рублей.53 млн. областных средств выделено на закупку медицинского оборудования, в том числе компьютерного томографа и парового стерилизатора.15 млн. рублей выделено учреждению из средств нормированного страхового запаса (НСЗ) ТФОМС на приобретение С-дуги в отремонтированное отделение урологии.Всего в 2022-2023 гг. на укрепление материально-технической базы «Красного креста» направлено около 100 млн. рублей.А также отмечается: «Вопросы кадрового обеспечения стационара получат свое решение...» Правда, каким образом — не уточняется.Фото: pxfuel.com