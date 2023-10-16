Ольга Кузьмина удивила поклонников, объявив, как назвала появившуюся на свет несколько дней назад наследницу.

Ольга Кузьмина удивила поклонников, объявив, как назвала появившуюся на свет несколько дней назад наследницу.Многие зрители помнят Ольгу Кузьмину по небольшим ролям в "Ералаше". Впрочем, актриса снималась там еще будучи совсем юной, а широкую известность обрела благодаря нашумевшему сериалу "Кухня". С тех пор, как на экраны вышли первые серии проекта, исполнительница роли официантки Насти начала завоевывать сердца публики. А сегодня Ольга Кузьмина уже может похвастаться большой армией верных поклонников.Не так давно артистка порадовала фанатов, подарив свой невероятный голос Чебурашке в новом одноименном российском фильме. Увы, счастье почитателей длилось недолго, и уже в сентябре им пришлось серьезно забеспокоиться. Дело в том, что Кузьмина покинула страну. Тогда многие начали волноваться, что звезда "Кухни" может не вернуться.Вопреки сомнениям публики, перебираться за границу навсегда Ольга Кузьмина не собирается. Как известно, она уехала из России, чтобы родить второго ребенка в другой стране. На днях у актрисы и ее мужа Евгения Апанасевича родилась дочка. Как "Дни.ру" ранее, малышка появилась в Аргентине.Последние несколько дней артистка наслаждалась своим новым статусом, не раскрывая подписчикам в социальных сетях слишком личных подробностей. Тем временем поклонники актрисы гадали, как новоиспеченные родители решили назвать нового члена семьи. Сегодня знаменитость решила раскрыть эту тайну. Оказалась, она дала дочери необычное имя.В новой записи Ольга Кузьмина рассказала, что они с мужем назвали малышку Мира-Мария. По словам актрисы, первая часть имени пришла им в голову еще несколько месяцев назад. А вторая, как поделилась звезда, появилась всего за несколько недель до родов."Вспомнили, что в апреле, когда мы вместе с нашими родителями были на пасхальной службе в Будславском костеле, который тоже носит имя Девы Марии, я впервые почувствовала шевеления малышки", – разоткровенничалась Ольга Кузьмина.