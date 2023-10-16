В ближайшие дни в несколько регионов России придет аномальное потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, настоящее бабье ..

В ближайшие дни в несколько регионов России придет аномальное потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам специалиста, настоящее бабье лето придет в Приволжский федеральный округ, а также на Урал. В Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областях ожидается до +17 градусов днем. В Ханты-Мансийском округе в первой половине недели воздух прогреется до +13 градусов. Дневная температура в Омской, Новосибирской, Томской областях 17–18 октября поднимется до +16 градусов. Аномально тепло будет даже в холодной Якутии, отмечает .