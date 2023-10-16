Синоптики проинформировали жителей Владимирской области о том, что погоду будет определять облачная...

Синоптики проинформировали жителей Владимирской области о том, что погоду будет определять облачная спираль.Во вторник, 16 октября, окажет влияние северная периферия южного циклона с центром над Черноземьем. Его облачная спираль закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, предупреждают специалисты.Практически все время будет идти сильный дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.Воздух прогреется только до 5 градусов.Ветер усилится до 6, 3 метов в секунду.Атмосферное давление подрастет с 735 до 758 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыС этого времени усиливаются холода. Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, тем позже утвердится в своих правах зима; а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.Фото: https://www.pxfuel.com