Смотрите Вести в 14.30: Владимирцы отдали телефонным мошенникам 30 миллионов рублей.
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Смотрите "Вести" в 14.30: Владимирцы отдали телефонным мошенникам 30 миллионов рублей.
- Антирекорд.
Телефонные мошенники "заработали" на жителях Владимирской области почти 30 миллионов рублей. Какие новые схемы придумывают мошенники?
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