Смотрите Вести в 14.30: Владимирцы отдали телефонным мошенникам 30 миллионов рублей. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Владимирцы отдали телефонным мошенникам 30 миллионов рублей.- Антирекорд.Телефонные мошенники "заработали" на жителях Владимирской области почти 30 миллионов рублей. Какие новые схемы придумывают мошенники?- Ремонт привокзальных территорий во Владимире сорван.Подрядчик "умыл" руки. Что собирается делать мэрия?- Покров Пресвятой Богородицы в Боголюбове.Престольный праздник отметили в знаменитом храме Покрова на Нерли.