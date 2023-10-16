Ксения Собчак с недавних пор является гражданкой Израиля. Что ответила телеведущая на вопрос о своем призыве в армию ЦАХАЛ?

Ксения Собчак с недавних пор является гражданкой Израиля. Что ответила телеведущая на вопрос о своем призыве в армию ЦАХАЛ?Известная блондинка в шоколаде Ксения Собчак недавно уехала в Израиль. После долгого молчания, она, наконец, подтвердила слухи о своем втором гражданстве. А после начавшегося военного противостояния на территории Израиля в сети появились вбросы по поводу возможной мобилизации новоиспеченной гражданки независимого ближневосточного государства.Так, например, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале разместил снимок израильского паспорта журналистки и заявил, что она подлежит мобилизации резервистов. Но это было ошибочное заключение. Дело в том, что армия Израиля призывала граждан, уже отслуживших в ее рядах. Да и по возрасту Ксения Анатольевна не проходит: женщин в Израиле призывают до 40 лет.В своемYouTube-канале Ксения Собчак сделала важное заявление о своем призыве в армию Израиля в характерной для нее форме. "Тетечка (имея ввиду себя) из "Осторожно: Медиа" не проходит по возрасту", — заявила гражданка Израиля.Телеведущая уточнила, что еврейские корни – это одна четвертая ее крови, как пишет «На мою вторую историческую родину напали террористы, и я имею полное право ее поддержать», — добавила ведущая. Жаль, конечно, что поддержка остается только на словах. Многие россияне, скорее всего, уже представили себе, как Ксения Собчак в военной форме и с оружием в руках преследует "террористов", напавших на ее вторую родину.