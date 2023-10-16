На прилегающих территориях появились игровые и спортивные площадки.

На прилегающих территориях появились игровые и спортивные площадки.Благоустройство у десяти станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) завершено. О результатах в своем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Рядом со станцией "Марьина Роща" появилась зона отдыха и парковки для велосипедов. У "Новаторской" организовали зеленую зону с уютными местами отдыха.У станций "Аминьевская", "Марьина Роща", "Новаторская" и "Сокольники" осталось высадить деревья. Полностью завершены работы у "Воронцовской", "Зюзино", "Проспекта Вернадского", "Кленового бульвара" и "Нагатинского Затона"."Вокруг всех станций убрали под землю воздушные провода, проложили дополнительные ливнёвки, расширили тротуары, установили лавочки и освещение. Для автомобилистов обустроили удобные парковочные карманы", – рассказал мэр.В 2023 году в Москве территории у 60 транспортных объектов. В порядок уже привели пространства у станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково", "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех", "Нижегородская", "Планерная", "Свиблово" и "Медведково".Мэр Москвы на прошлой неделе о завершении благоустройства студенческого квартала МГТУ имени Баумана. Специалисты обновили дождевую канализацию, расширили тротуары, привели в порядок три существующих лестницы и устроили две новые.