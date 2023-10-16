Работы завершатся в 2025 году.

Работы завершатся в 2025 году.В районе Царицыно появится еще один современный городской вокзал, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, в состав вокзала входят станции "Царицыно" Замоскворецкой линии метро и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), а также остановочные пункты наземного общественного транспорта.Собянин напомнил, что этот транспортный узел долгое время был одним из проблемных. Пересадочный узел реконструируют по московским стандартам.Мэр отметил, что пересадку между метро и вторым диаметром организуют в теплом контуре. Пассажирам не придется выходить на улицу."Значительную часть работ уже выполнили. Остальные совместно с РЖД планируем завершить в конце 2025 года", – уточнил градоначальник.Ранее завершилось строительство новых тоннелей Замоскворецкой линии. Построены две новые железнодорожные платформы, организованы перехватывающие парковки, открыты дополнительные выходы из метро.Напомним, что в 2024-2026 годах Москва из городского бюджета 2,8 триллиона рублей на развитие системы транспорта.Приоритетом станет закупка экологически чистого транспорта. В следующем году столица потратит на обновление подвижного состава 86 миллиардов рублей.