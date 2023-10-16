Стали известны подробности лобового ДТП со смертельным исходом во Владимирской области. В начале...

Стали известны подробности лобового ДТП со смертельным исходом во Владимирской области.В начале выпуска - о смертельном ДТП в Селивановском районе. Полицейские продолжают изучать обстоятельства аварии.На 84-м километре дороги "Владимир-Муром-Арзамас" в воскресенье 34-летний водитель автомобиля Хёндай выехал на "встречку" и врезался в Шевроле. За рулём находился 48-летний мужчина. Как сообщают в областной полиции, в результате лобового столкновения 32-летняя женщина, пассажирка автомобиля Хёндай, погибла на месте. Оба водителя получили травмы, из машин их пришлось деблокировать спасателям.(кадры УМВД по Владимирской области)