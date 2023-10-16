Каждый четвертый россиянин выступает за продление всех государственных программ ипотечного кредитования, 16% считают важной «семейную» ипотеку, а еще 5% - «ипотеку с господдержкой-2020».

Каждый четвертый россиянин выступает за продление всех государственных программ ипотечного кредитования, 16% считают важной «семейную» ипотеку, а еще 5% - «ипотеку с господдержкой-2020». Такие результаты опроса банков ВТБ и «Открытие» опубликовали 16 октября.Различными льготными формами ипотеки уже пользовались 10% жителей России. Чаще всего это «семейная» и с «господдержкой-2020». Чуть реже оформляли «Дальневосточную» и IT-ипотеку.10% участников опроса собираются в ближайшие месяцы оформить льготную ипотеку.Самыми популярными ответами о сумме займа были варианты 2-3 миллиона и 3-4 миллиона рублей. Их назвали по 27%. В 18% случаев клиентам банков нужно от 1 до 2 миллионов рублей. Свыше 12 миллионов запрашивают 4%.Большинство оформляющих льготную ипотеку готовы внести в качестве первоначального взноса до 20% стоимости жилья.Главным фактором при решении взять ипотеку россияне называют размер процентной ставки. При его увеличении две трети потенциальных заемщиков откажутся от использования льготных ипотечных программ.Как прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, льготная ипотека снова стала основным финансовым инструментом для россиян.- Она позволяет получить кредит на покупку новостройки с однозначной ставкой и, как следствие - меньший ежемесячный платеж, чем по базовым банковским программам, - пояснил Бабин.