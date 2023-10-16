Тест позволит вам проверить свои знания и вспомнить незабываемые реплики, произнесенные талантливым актером Олегом Басилашвили в различных кинолентах.

Тест позволит вам проверить свои знания и вспомнить незабываемые реплики, произнесенные талантливым актером Олегом Басилашвили в различных кинолентах.Этот тест позволит вам окунуться в мир кинематографии и насладиться яркими образами, созданными Олегом Басилашвили. Его уникальный стиль игры и неповторимый талант сделали его одним из самых выдающихся актеров своего времени.Вы сможете проверить свою память и узнать, насколько хорошо вы знакомы с фильмографией народного артиста СССР,лауреата Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Пройдите этот тест и почувствуйте себя настоящим ценителем кино и таланта Олега Басилашвили!