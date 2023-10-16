Стало известно, какую сумму Агата Муцениеце захотела получать от Павла Прилучного ежемесячно.

Стало известно, какую сумму Агата Муцениеце захотела получать от Павла Прилучного ежемесячно.Звезды сериала "Закрытая школа" расстались три года назад. За это время Павел Прилучный успел жениться на красавице Зепюр Брутян и в третий раз стать отцом. Однако его неразрешенные конфликты с бывшей женой, кажется, до сих пор не остались в прошлом. На днях стало известно, что Агата Муцениеце по-прежнему имеет претензии к бывшему мужу.В Сети появилась информация, что несколько дней назад актриса подала на Прилучного в суд. Как выяснилось, поводом для разбирательства стал размер алиментов на общих наследников экс-супругов – Тимофея и Мию. Не так давно царица современного российского кино намекала в своих социальных сетях, что отец детей отказался платить за их школу. Однако какую именно сумму звезда хочет взыскать с бывшего мужа, оставалось загадкой. Подробности иска всплыли только сейчас.СМИ удалось выяснить, что Агата Муцениеце требует от Павла Прилучного отдавать ей и детям треть доходов. Известная актриса хочет, чтобы отец детей выплачивал ей алименты в таком размере до 2031 года, пока их сын не станет совершеннолетним. А когда это произойдет, звезда "Мажора" продолжит перечислять 25% от этой суммы до 18-летия дочери. Разумеется, если с размером алиментов согласится суд.По информации источника, сейчас Павел Прилучный может похвастаться гонораром, равным порядка полумиллиона рублей за один съемочный день. Как пишут СМИ, если требования его бывшей жены будут удовлетворены, то из этих денег актеру придется отдавать около 150 тысяч ей и наследникам.Вероятно, неприятный сюрприз в виде иска от экс-избранницы стал для Прилучного большой неожиданностью. Остается только надеяться, что подобные новости не смогли его подкосить. Впрочем, сейчас актер переживает один из лучших периодов в своей жизни. Ранее "Дни.ру" о том, что после рождения сына его отношения с женой изменились в лучшую сторону. Поэтому вряд ли требования, которые выдвинула Агата Муцениеце, смогут разрушить идиллию Павла Прилучного.